Auto rijdt Zuid-Willemsvaart in, duikteam haalt slachtoffer uit het water

Een vrouw is vrijdagavond rond half elf met haar auto in het kanaal van de Zuid-Willemsvaart bij Erp gereden. Dat gebeurde vlakbij Sluis 5. Duikers van de brandweer hebben haar uit de auto gehaald en hulpverleners zijn gestart met reanimatie.

Ze is met een ziekenwagen naar het ziekenhuis gebracht. Het was even onduidelijk of de vrouw alleen in de auto zat, naar een mogelijk tweede slachtoffer is gezocht maar die is niet gevonden.