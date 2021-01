Jongen gooit aansteker in gezicht van boa en mishandelt hem

Een jongen heeft zaterdag in Tilburg een aansteker in het gezicht van een opsporingsambtenaar (boa) gegooid. Dit gebeurde toen de boa wilde voorkomen dat de jongen vuurwerk afstak. De jongen probeerde de benen te nemen, maar de boa greep hem vast. Uiteindelijk moest de politie eraan te pas komen om de jongen aan te houden.

De aanhouding verliep niet zonder slag of stoot. De boa die probeerde te voorkomen dat de jongen vuurwerk afstak, kreeg meerdere klappen in zijn gezicht en zijn keel. Het geschrokken slachtoffer deed aangifte van mishandeling. Ook gaf hij aan even langs de dokter te gaan.