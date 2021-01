NAC begint tweede competitiehelft met geflatteerde overwinning op Excelsior

Sydney van Hooijdonk (l.) schermt bal af voor Sander Fischer (foto: Orange Pictures). vergroot

NAC heeft zondagmiddag in Rotterdam met 0-3 van Excelsior gewonnen. Door de overwinning stijgt de Bredase ploeg, die het nodige geluk had, naar de derde plaats op de ranglijst. Een aantal zaken die opvielen.

1. Steijn kiest voor Van Hooijdonk

De inzet voor NAC was door het verlies van De Graafschap een dag eerder de derde plaats op de ranglijst. Aanhaken bij de top blijft voorlopig de onveranderde boodschap voor de spelers. En dan maar hopen op meer. Opvallend bij de Bredase ploeg was de basisplaats voor spits Sydney van Hooijdonk. Na de wispelturigheid van voor de ultrakorte winterstop lijkt coach Maurice Stein dan toch weer gezwicht voor de populaire goalgetter. Ook keeper Roy Kortsmit stond weer onder de lat omdat vaste doelman Nick Olij nog teveel last heeft van een bovenbeenblessure.

2. Mazzeltje Fiorinni

NAC begon met aanvallende intenties in Kralingen, speelde met druk naar voren en probeerde Excelsior vast te zetten op eigen helft. Dat lukte gedeeltelijk in die beginfase en dat leverde ook wat kansjes op. Maar de thuisploeg kroop daarna ook iets uit de schulp en werd gevaarlijker. Juist op dat moment kwam de Bredase ploeg op voorsprong. Lewis Fiorine kon in de 17e minuut van afstand aanleggen en via een Exceslior-speler vloog de bal met wat geluk achter doelman Damen, 0-1.

3. Intikkertje Kaj de Rooij zetje in de rug

Daarna was het Excelsior wat de klok sloeg en NAC veelal de eigen helft op jaagde. Dankzij de falende Rotterdamse afwerking en een goede Roy Kortsmit bleven de elf van coach Steijn echter op de been. Sterker nog, ze konden de score zelfs verdubbelen. Dankzij een voorzet van de Schot Fiorrini was het Kay de Rooij die zo vrij als een vogeltje de onverdiende goal simpel kon maken.

De Rooij kon dit zetje in de rug -net als NAC- wel gebruiken. De talentvolle aanvaller, die aan het begin van het seizoen voor veel geld overkwam van FC Eindhoven, heeft bij de Bredase club zijn draai nog niet gevonden. Hij kampte met blessures en kon in de wedstrijden die hij wel speelde absoluut niet imponeren. Maar Kaj de Rooij heeft veel talent en komt wel bovendrijven.

4. NAC worstelt verder, maar pakt wel derde plek

Of dat met NAC deze competitie nog gebeurt, is maar de vraag. De Bredanaars hebben nog altijd veel moeite om een echte vuist te maken en snel tot kansen te komen. De ploeg mocht verder begin tweede helft weer in de handen knijpen dat Excelsior het vizier niet op scherp had staan. NAC kreeg na enige tijd de zaak toch weer onder controle zonder zelf ook maar potten te kunnen breken. Dat er nog 0-3 op scorebord kwam, leek een wonder. Invaller Mario Bilate maakte die goal in ieder geval nog vlak voor tijd.

Na anderhalve week winterstop kan het lek natuurlijk niet boven zijn en NAC worstelt ook in de tweede competitiehelft nog even verder. Maar de geflatteerde 0-3 winst bezorgt de club voorlopig de derde plek, geeft vertrouwen en hopelijk komt er daardoor beter voetbal. Wellicht dat nieuwe spelers het elftal nog een nieuwe boost kunnen geven. Maar dan moeten er eerst anderen vertrekken.

