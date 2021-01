Man speurt via Facebook dieven van zijn gereedschap op en gaat verhaal halen

Nadat er werd ingebroken in zijn bedrijfsbus en gereedschap werd gestolen, spoorde een Bredanaar zelf de daders op. Via Facebook verspreidde hij camerabeelden van de inbraak, waarna hij al snel een tip kreeg over het adres van de daders.

Veelplegers

Om te kijken of er niets aan de hand was gingen ze naar binnen. In de gang lag allerlei gereedschap. De agenten wisten dat in het huis twee mensen woonden die al vaker waren gepakt voor inbraak. Eén van hen was thuis en zei dat het gereedschap geleend was. De agenten vertrouwden het niet en namen het gereedschap mee om te onderzoeken of het gestolen was.