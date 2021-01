Elshout in de ban van puzzeltocht: 'Voor de kinderen is het heel leuk'

De familie Van Weert heeft de tocht al verschillende keren gelopen. vergroot

Ondanks alle ellende brengt de coronacrisis ook heel veel creativiteit op gang. Want wat doe je als je voor het eerst een dorpsquiz organiseert maar die meteen moet afgelasten vanwege de coronamaatregelen? In Elshout kwamen ze razendsnel met een alternatief in de vorm van een puzzeltocht door het dorp. En het is een daverend succes.

Zondag was de laatste kans om de tocht te lopen, maar deze krijgt zeker een vervolg. "Dit wordt zeer zeker herhaald", zegt de organisatie.

"In een week tijd hadden zich al 130 mensen aangemeld om mee te doen". Joke van Delft is opnieuw verbaasd als ze terugdenkt aan de enorme belangstelling waarmee het idee voor een puzzeltocht in Elshout werd ontvangen.

"We vroegen aan alle deelnemers om een affiche voor het raam te plakken met daarop een hoofdletter en een cijfer. Iedereen die de puzzeltocht loopt, krijgt een formulier mee en vult daarop de letter in die bij het cijfer hoort. Uiteindelijk levert dat een hele lange slagzin op."

"Het is in een keer niet te doen, daarvoor zijn de afstanden te groot."

Bas en Bianca van Weert hebben de puzzeltocht al meerdere keren gelopen. "Het is in een keer niet te doen", vertelt Bas. "Daarvoor zijn de afstanden te groot. Zeker als je meer in het buitengebied komt."

Samen met hun drie kinderen en een paar logeetjes trokken ze er zelfs op de frisse dagen rond kerst regelmatig op uit. "Voor de kinderen is het heel leuk omdat ze op zoek kunnen naar de sneeuwpoppen op de affiches. Speciaal voor hen is er een verkorte route gemaakt."

De puzzeltocht bracht in Elshout wekenlang heel veel mensen op de been. "We wilden wat verbondenheid en licht brengen in deze donkere dagen", legt Joke van Delft uit. "En dat is heel goed gelukt, vinden wij zelf."

"Er zijn al heel veel mensen voorbijgekomen."

De deelnemers met een affiche voor het raam zorgden ook voor extra verlichte kerstversieringen. In tuinen en vensterbanken in Elshout brandden wekenlang een overvloed aan warme kerstsnoeren en lampjes. "Het mooist versierde huis kan een prijs winnen."

En wie bij de bejaardenwoningen in Elshout het geduld had om het wat rustiger aan te doen kon bij mevrouw Van Drunen rekenen op wat extra's. De doos vol chocola stond al die tijd binnen handbereik. "Er zijn al heel veel mensen voorbijgekomen", vertelt ze enthousiast. "Het is heel leuk."

