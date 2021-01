Zingende politieagente Marije gaat viral met haar versie van Door De Wind

Ze heeft gekozen voor een carrière bij de politie, maar als zangeres zou politieagente Marije misschien ook prima de kost kunnen verdienen. Tijdens een rustig moment in de nachtdienst zong ze mee met 'Door De Wind', een cover van Miss Montreal. Haar collega's zetten de video waarin Marije als een nachtegaaltje zingt op Instagram en TikTok.

"Jullie kunnen je wel voorstellen dat wij de nachten zo wel door komen. Ik zie een nieuwe kandidaat voor 2021 van The Voice of Holland aankomen!! Ik ben fan", zegt agente Christel over haar collega.