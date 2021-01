PSV heeft probleem van 10 à 12 miljoen euro door coronacrisis

Algemeen directeur van PSV Toon Gerbrands. vergroot

Het huishoudboekje van PSV ziet er volgens algemeen directeur Toon Gerbrands momenteel als gevolg van de coronacrisis 'lastig' uit. De club heeft een probleem van tien à twaalf miljoen euro dat moet worden opgelost, zegt hij zondag in de talkshow KRAAK. van Omroep Brabant.

Sandra Kagie Geschreven door

"We spelen binnenkort een Europese wedstrijd. Mét publiek was dat anderhalf miljoen euro extra geweest. Voor één wedstrijd", legt Gerbrands uit. Toch verwacht hij niet dat de club uit Eindhoven in de rode cijfers zal belanden. "We hebben een aantal knoppen om aan te draaien", geeft hij aan.

"In ons businessmodel zit elk jaar dat we drie, vier, vijf spelers verkopen." Dat PSV dat dit jaar móet doen om iets in te lopen, is volgens de algemeen directeur niet het geval.

'Nul' risico

Intussen 'koestert' Gerbrands het feit dat het betaald voetbal ondanks corona door mocht blijven gaan. "Als dat niet zou zijn gebeurd, was nu heel de bedrijfstak ongeveer weg."

Dat voetbal door mocht blijven gaan, heeft volgens hem 'nul' risico opgeleverd. "We zijn een heel kleine groep mensen die drie keer per week wordt gecontroleerd. We leven in een bubbel", zegt hij erover.

