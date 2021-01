Wachten op privacy instellingen... De hond van Marieke is nog altijd blij als hij Marco ziet. Volgende Vorige vergroot 1/2 Speciale hondenbus in vlammen op, cursisten starten crowdfundingsactie: 'Marco werkt altijd keihard'

Waar de jaarwisseling voor velen een moment was om een lastig crisisjaar af te sluiten, belandde hondengeleider Marco van Hoof uit Best meteen in een nieuwe nachtmerrie. Zijn werkbus werd samen met nog drie auto's in brand gestoken en was total loss.

De bus is speciaal ingericht om de door hem opgeleide honden te vervoeren naar politie of krijgsmacht in heel Europa. Al meer dan veertig jaar zit Marco in het vak en hij is helemaal gek van zijn honden.

"Marco staat voor iedereen klaar, is 24 uur per dag met zijn honden bezig en werkt altijd keihard."

Voor zijn werk reisde hij al de hele wereld over, maar is geen handelaar om het geld. "Mijn hond Teun doe ik niet meer weg, daar ben ik te erg aan gehecht", vertelt hij over die liefde. Ook gaf hij een van zijn honden aan cursist Marieke van der Aalst omdat ze het door ziekte in haar gezin moeilijk had. "Zo had ze een maatje", legt Van Hoof uit.

Een man met een hart van goud. Voor zijn honden, maar ook de mensen om hem heen. Des te lastiger is het om te begrijpen dat het juist hém moest overkomen, volgens Marieke. "Marco staat voor iedereen klaar, is 24 uur per dag met zijn honden bezig en werkt altijd keihard", vertelt ze geëmotioneerd.

"Blijkbaar zijn er heel veel mensen die er zo over denken en hem een warm hart toedragen."

En dus wist ze al meteen dat ze iets terug wilde doen. Binnen een mum van tijd was een crowdfundingsactie opgezet. Binnen een dag doneerden 250 mensen en stond de teller al op 7000 euro. "Blijkbaar zijn er heel veel mensen die er zo over denken en hem een warm hart toedragen."

Ook Marco is duidelijk geraakt door de actie van zijn cursisten. Zo komt er toch nog een positieve draai aan de vervelende start van het jaar. "Ik heb normaal wel mijn woordje klaar, maar nu niet", zegt hij met een brok in zijn keel.

Het hondenbusje is volledig total loss (foto: Marco van Hoof). vergroot

