Mathieu van der Poel declasseert concurrentie in wereldbeker Hulst

Veldrijder Mathieu van der Poel heeft in het Zeeuwse Hulst met groot vertoon van macht zijn tweede zege geboekt in het korte wereldbekerseizoen. Van der Poel reed in de tien rondes in Zeeland de concurrentie wederom op een hoop.

Nummer 2 Wout van Aert finishte op anderhalve minuut. Achter hem werd de Brit Tom Pidcock derde. Lars van der Haar was op de zesde plaats de tweede Nederlander.

Het was voor Van der Poel, die vanaf de tweede ronde alleen aan kop reed, al zijn vierde zege in Hulst. Eerder won hij de Vestingscross in Zeeland in 2017, 2018 en 2019. Vorig jaar was Eli Iserbyt, bij afwezigheid van Van der Poel, de beste in Hulst. Iserbyt, nog niet helemaal hersteld van een elleboogblessure, viel meteen na de start en gaf halverwege de wedstrijd op.

Eerder winst in Namen

Van der Poel won in december ook de wereldbekerwedstrijd van Namen en een week later werd hij tweede in Dendermonde. Bij de eerste wedstrijd van het seizoen ontbrak Van der Poel. Over drie weken wordt in het Belgische Overijse de laatste wedstrijd verreden.

Van Aert blijft leider in het algemeen klassement. De Belg werd al eerder tweede, een keer derde en won in Dendermonde.

Stage in Spanje

Van der Poel, die zaterdag ook al de beste was in Gullegem, vertrekt maandag voor een stage naar Spanje. Op de weg werkt hij toe naar zijn twee grote doelen in het voorjaar: de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, op respectievelijk 4 en 11 april. De Nederlander zegevierde afgelopen jaar in Vlaanderen.

