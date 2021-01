Levensgevaarlijke medicijnen verloren in Tilburg: bel 112 als je ze vindt

Een flesje Nitrolingual. vergroot

In de omgeving van de Bisschop Aelenstraat in Tilburg zijn zondag aan het begin van de avond levensgevaarlijke medicijnen verloren. Het gaat om Nitrolingual in een rood flesje met witte dop.

Rond zes uur zijn de medicijnen die kunnen worden gebruikt bij hartfalen en pijn op de borst verloren. De politie roept op om bij het aantreffen van de Nitrolingual direct het alarmnummer 112 te bellen.

