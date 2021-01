Festivals hebben snel steun nodig: 'Anders wordt het een bloedbad'

Intents Festival, één van de festivals die deel uitmaakt van Front of House. (Foto: Intents Festival) vergroot

Als er geen steunpakket vanuit de overheid komt, zullen veel evenementenorganisaties dit jaar niet overleven. Dat voorspelt Johan Dortmans, bestuurslid van het Brabantse festivalcollectief Front of House. Op 1 februari moet daar meer duidelijkheid over komen vanuit de overheid. Volgens Dortmans is er hoop, maar ook haast: "We zitten aan de vooravond van de festivals, dus er moet snel uitsluitsel komen."

De Alliantie van Evenementenbouwers, waarin de organisatoren van publieksevenementen zich hebben verenigd, eist op 1 februari duidelijkheid over wat er mogelijk is komende maanden. In een paginagrote advertentie in de krant kondigt de alliantie veel evenementen voor 2021 aan, zoals Paaspop, 7th Sunday en het Eurovisie Songfestival.

Maar wel met de disclaimer dat er een toezegging en garantiefonds naar Duits model nodig is vanuit de overheid. Anders kunnen al die evenementen niet doorgaan. In Duitsland is de evenementenbranche namelijk opgeroepen om alvast te beginnen met het inplannen van evenementen voor de tweede helft van 2021. Als die alsnog worden afgelast vanwege het coronavirus, dan staat de overheid garant voor deze evenementen.

De paginagrote advertentie van de Alliantie van Evenementenbouwers. vergroot

Dortmans noemt deze noodkreet volledig terecht. "De festivalbranche is al een jaar dicht. Het is onbegrijpelijk dat we nog steeds geen perspectief hebben. We hebben een definitieve beslissing nodig", stelt het Front of House-bestuurslid.

"Bij grote evenementen begint de organisatie een jaar van tevoren al."

Het bestuurslid noemt twee mogelijke oplossingen: "Of we krijgen een steunpakket voor dit festivalseizoen, of we krijgen mogelijkheden om evenementen te kunnen organiseren." Hij zegt zich overigens niet voor te kunnen stellen dat het kabinet voor 1 februari geen oplossing gaat vinden: "Anders wordt het een bloedbad."

Februari is volgens Dortmans wel vrij laat voor een beslissing. Er is haast. "Alle alarmbellen zijn eigenlijk al afgegaan. Bij grote evenementen begint de organisatie een jaar van tevoren al. Maar de eerste festivals hadden over drie maanden al moeten beginnen. Dus het is heel dringend. Als je op 1 februari pas te horen krijgt dat je iets mag, wordt dat een grote uitdaging."

Volgens Dortmans moeten de anderhalvemeter-maatregelen verdwijnen. "We zijn het er allemaal over eens dat je binnen de anderhalvemeter-samenleving geen grootschalige evenementen kunt organiseren. Als dat zo blijft, wordt het eenzelfde festivalseizoen als vorig jaar. Toen waren de evenementen in concert-setting, waarbij je vanaf je stoel kijkt naar een artiest op een podium. Organisaties zullen dan opnieuw innovatief moeten zijn om dit jaar alsnog evenementen te kunnen organiseren."

"Ik denk aan een snelteststraat voor de ingang of dat mensen moeten kunnen aantonen dat ze negatief zijn getest."

Desondanks laat Dortmans weten dat hij er 'heilig van overtuigd' is dat er gewoon evenementen komen dit jaar. "We verwachten dat er deze zomer heel veel mogelijk is. Maar 2021 zal geen normaal festivalseizoen worden zoals we dat kennen."

Hij weet alleen nog niet in welke vorm we evenementen gaan terugzien dit jaar. "In de toekomst kijken is natuurlijk moeilijk, maar ik denk aan een snelteststraat voor de ingang of dat mensen moeten kunnen aantonen dat ze negatief zijn getest."

Voor nu is volgens hem het in ieder geval nog afwachten tot er iets meer mogelijk is: "Daarna kijken we naar waar de ruimte zit om toch weer wat te organiseren."

