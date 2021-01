Verwaarloosde honden in beslag genomen, gemoederen lopen hoog op in Breda

De honden waren flink vermagerd (beeld: Facebook Dierenpolitie Zeeland-West Brabant). vergroot

De politie heeft zondag in Breda twee verwaarloosde honden in beslag genomen. Dit gebeurde na een melding bij het dierenmeldpunt 144 dat er een verwaarloosde hond in de tuin bij een huis aan de Vestingstraat zou zitten. De gemoederen in de straat liepen zondag volgens de politie hoog op.

Sandra Kagie Geschreven door

Buurtbewoners keerden zich tegen de eigenaren van de honden. Het kwam volgens een woordvoerder gelukkig niet tot lichamelijk geweld. Toen agenten bij het huis aankwamen, bleek het niet te gaan om één, maar om twee verwaarloosde honden. "De gezondheid en het welzijn van de honden was dusdanig zorgelijk dat beide honden in beslag genomen werden", zo schrijft de dierenpolitie op Facebook.

De honden zijn volgens de politie opgevangen op een plek waar ze alle zorg krijgen die ze nodig hebben. "Het doel is altijd om de dieren weer op kracht te laten komen. " Tegen de eigenaar wordt strafrechtelijk opgetreden, meldt de politie ook.

Wachten op privacy instellingen...

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.