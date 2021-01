Man met kilo hennep in zijn auto rijdt in op twee agenten

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Een automobilist is zondagavond op twee agenten ingereden toen hij wilde vluchten vanaf een parkeerplaats aan de Lodewijkdonk in Roosendaal. Na een achtervolging hield de politie de auto op de Mathildadonk aan en vond ze een kilo hennep in de wagen. De twee agenten hebben aangifte gedaan van poging tot zware mishandeling.

Ista van Galen Geschreven door

Toen de bestuurder de auto in de buurt van een flatgebouw parkeerde, besloten twee agenten ernaartoe te lopen om de bestuurder en bijrijder te controleren.

Piepende banden

De bestuurder leek daar geen zin in te hebben. Toen de agenten in de buurt van de auto kwamen, reed die met piepende banden weg. De agenten moesten snel wegduiken om niet aangereden te worden.

Niet veel later zagen agenten de auto rijden en zetten een achtervolging in. Op de Mathildadonk werd de auto tegengehouden. De bestuurder wist te vluchten, maar de 22-jarige Roosendaler die ook in de auto zat, is aangehouden.

Kilogram hennep

Na onderzoek werd in de auto bijna een kilogram hennep gevonden. Die is in beslag genomen.

De man uit Roosendaal wordt maandag verhoord. De bestuurder wordt nog gezocht, maar de politie heeft een vermoeden wie het is en vraagt hem zich te melden. De agenten raakten niet gewond, maar hebben wel aangifte gedaan van poging tot zware mishandeling.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.