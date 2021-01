Politie zoekt autodief die eigenaar aanreed en daarna tegen boom knalde

Een man kon zijn ogen niet geloven toen zijn auto werd gestolen toen hij zijn auto een half minuutje onbeheerd achter had gelaten in Tilburg. Tot overmaat van ramp werd hij ook nog aangereden door de dief. De politie is nog altijd op zoek naar deze dader.

Het slachtoffer parkeerde op maandag 3 augustus rond half zeven in de avond zijn auto in de Langstraat in het centrum van Tilburg, enkele tientallen meters van het politiebureau vandaan. Hij moest snel even iets ophalen. Zo snel dat hij dacht dat hij veilig zijn sleutels in het contact kon laten. Toen hij nog geen halve minuut later terugkwam, zag hij een onbekende man in zijn auto zitten.