Juweliersechtpaar is een jaar na overval nog steeds van de kaart: 'Ik zou het liefst stoppen'

Na ruim een jaar is de politie nog steeds op zoek naar twee mannen die op brute wijze een juweliersechtpaar in Waalwijk hebben beroofd. Het oudere echtpaar is nog altijd aangedaan van wat er op 2 november 2019 gebeurde. "Als ik zou kunnen stoppen, zou ik dat vandaag nog doen. We voelen ons niet meer veilig in ons eigen huis."

Rond tien uur in de avond stormden twee lange, vermoedelijk Oost-Europese, mannen met clownmaskers op de woning boven de juwelierszaak binnen. Het echtpaar werd vastgebonden, mishandeld en bestolen. De daders gingen er uiteindelijk met zeldzame handgemaakte sieraden vandoor.

Om de zaak te kunnen oplossen, zoekt de politie getuigen die het duo voor de overval hebben gezien in een nabijgelegen carwash. Beide daders zijn daar meerdere keren gezien. Op bewakingsbeelden is te zien hoe ze met twee verschillende auto's die avond de buurt verkennen. Het gaat om een Volkswagen Sharan en een BMW Serie 3.

Diezelfde BMW werd een paar dagen eerder, op 30 oktober, gezien bij carwash Coppens aan de Winterdijk in Waalwijk. De auto met een opvallende witte kofferbak werd die middag in een van de wasboxen van de carwash geparkeerd. Op camerabeelden is te zien hoe de twee mannen een uur lang aan de auto sleutelen totdat ze er weer vandoor gaan.

De politie is op zoek naar getuigen die op de middag van 30 oktober 2019 in de buurt van de carwash zijn geweest. De politie vraagt of mensen met een dashboardcamera wellicht beelden hebben gemaakt.

