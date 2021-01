Na 113 jaar is het over en uit voor zangvereniging Hallelujah

Wachten op privacy instellingen... Na 113 jaar uit volle borst te hebben gezongen is zangvereniging Hallelujah gestopt met zingen Volgende Vorige vergroot 1/2 Na 113 jaar uit volle borst te hebben gezongen is zangvereniging Hallelujah gestopt met zingen

Zangvereniging Hallelujah in Werkendam is niet meer. Na 113 jaar uit volle borst te hebben gezongen, is het koor uit Werkendam per 1 januari definitief afgelopen. De al jaren dalende ledenaantallen en corona hebben de vereniging de genadeklap gegeven: het is over en uit.

Zangvereniging Hallelujah is gestopt vanwege de problemen waar veel Brabantse koren mee kampen: vergrijzing en een gebrek aan vers bloed. “Daarbij kunnen we sinds maart vanwege corona ook niet meer repeteren of optreden”, vertelt Derk Jan Kleingeld van het koor. “Het is net als met sporten: als je niet kan zingen dan gaat de conditie van je stem ook hard achteruit.”

In 1907 werd zangvereniging Hallelujah in Werkendam opgericht. Met zijn respectabele 113 jaar was het niet de oudste zangvereniging van het Biesboschdorp. Een ander koor dat nog wel zingt, bestond tijdens de kerst 114 jaar.

“Als de coronapandemie voorbij is, dan hopen wij weer voorzichtig op te starten”, vertelt voorzitter Piet van Veen van Soli Deo Gloria. “Wij zijn inderdaad de oudste (zang)vereniging van Werkendam, maar ook hier ligt de gemiddelde leeftijd van de leden rond de 70 jaar."

Volgens van Veen telt Werkendam nog zo’n acht koren waarvan een gospelkoor met honderd leden, het grootste koor is van het dorp.

