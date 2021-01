Oom van Tim (11) die zwaargewond raakte door vuurwerk: 'Dader, meld je!'

Tim raakte zwaargewond bij een vuurwerkongeluk (foto: Perry Roovers). vergroot

De elfjarige Tim uit Breda mag eindelijk een keertje uit gaan logeren en oud en nieuw op zijn logeeradres vieren. Het lijkt een topavond te worden totdat Tim vuurwerk tegen zich aan krijgt en zwaargewond raakt. "Als hij een meter naar voren had gestaan, was het misschien wel erger met hem afgelopen", vertelt zijn oom Edward Fase, die wil dat de eigenaar van het vuurwerk zich meldt.

Jessica Ranselaar Geschreven door

Tim gaat op oudejaarsavond met de mensen bij wie hij logeert op bezoek bij kennissen in de Pijnboomstraat. In de voortuin staan ze naar het vuurwerk te kijken. Zelf hebben ze wat kindervuurwerk, sterretjes en knalerwten. "Ineens voelt Tim een klap tegen zijn buik", vertelt zijn oom Edward. "Een meter verderop ontploft het vuurwerk." Het is een enorm harde knal. De ruiten van de auto’s in de buurt liggen aan diggelen en iedereen heeft last van oorsuizen.

"Onderweg kreeg hij nog een bloedtransfusie, anders had hij het misschien niet gered."

Dan zegt Tim dat hij buikpijn heeft. "Een man doet Tims jas open en ziet een grote plek. Meteen wordt de ambulance gebeld." Eenmaal in het Amphia Ziekenhuis lijkt het mee te vallen. Maar dan worden er interne bloedingen ontdekt en wordt Tim naar het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam gebracht. "Uit voorzorg zijn een arts en een extra broeder meegegaan. Onderweg kreeg hij nog een bloedtransfusie, anders had hij het misschien niet gered."

Tim komt op de intensive care terecht. Zijn lever is rondom gescheurd. Een paar dagen later gaat het steeds een beetje beter met Tim. Op maandag mag hij zelfs van de ic af en naar een gewone afdeling. Hij heeft nog wel buikpijn.

Edward is opgelucht maar denkt ook: wat houdt Tim hieraan over? "Herstelt de lever zich? Hoe is het met de andere organen? Dat is vanwege de bloeduitstortingen niet te zien. Kijk, het gaat nu goed, maar het kan nog wel de andere kant op gaan."

"Heb de ballen om te zeggen: dit was mijn fout."

Nu de eerste schok voorbij is en Tim van de ic af is, komt de volgende vraag bij de familie boven: wie heeft dit gedaan? Er heeft zich nog niemand gemeld. De familie hoopt dat dat nog verandert. "We denken dat het niet expres is gedaan. Het kan altijd gebeuren dat je fles omvalt. Als het per ongeluk gebeurt, moet je de ballen hebben om te zeggen: dit was mijn fout."

De politie doet onderzoek maar, zegt Edward, is misschien een beetje te laat. "Het leek daar in Tuinzigt een oorlogsgebied. Misschien omdat het eerst mee leek te vallen, heeft de politie niet ingegrepen en geen foto’s gemaakt. Later schijnt dat wel gebeurd te zijn." Maar toen was het kwaad voor Tim al geschied.

"Ik hoop dat de dader beseft wat hij een kind van 11 heeft aangedaan."

Edward zoekt bewust de media op om te vertellen wat er met Tim op oudejaarsavond is gebeurd. Hij wil zo de valse beschuldigingen - "moeten ze maar niet met vuurwerk spelen" - recht te zetten. Maar vooral hoopt hij dat iedereen de ernst inziet van wat er gebeurd is en dat iemand die meer weet zich meldt.

Iemand die bijvoorbeeld net een filmpje stond te maken toen het gebeurde of iets heeft gezien. Alles om uiteindelijk op de dader uit te komen. Helemaal mooi zou zijn als de dader zichzelf meldt, vindt Edward. "Ik hoop dat de dader beseft wat hij een kind van 11 heeft aangedaan en zijn verantwoordelijkheid neemt."

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.