Gewonde bij steekpartij in Roosendaal, politie zoekt gevluchte dader

Foto: Christian Traets/SQ Vision vergroot

De bewoner van een huis in de Damstraat in Roosendaal is maandagavond bij een steekpartij gewond geraakt. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is op zoek naar de dader die op de vlucht is geslagen.

De steekpartij was rond halfnegen. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk.

Vermoedelijk is er iemand het huis binnengedrongen en heeft diegene de bewoner gestoken. De politie doet onderzoek.

Foto: Christian Traets/SQ Vision vergroot

