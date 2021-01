Man mishandeld en gestoken door verdachte die binnendringt in zijn huis

Wachten op privacy instellingen... Foto: Christian Traets/SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/2 Gewonde bij steekpartij in Roosendaal, politie zoekt gevluchte dader

De politie heeft maandagavond laat een man opgepakt voor een steekpartij in de Damstraat in Roosendaal. Het slachtoffer werd in zijn huis met een hard voorwerp geslagen. Ook is hij gestoken.

Dit gebeurde allemaal rond halfnegen, toen de verdachte het huis van het slachtoffer binnendrong. Na de steekpartij ging de verdachte ervandoor.

Hij werd rond halftwaalf aangehouden in een huis in de Industriestraat. Agenten vonden sporen die erop kunnen wijzen dat hij betrokken is bij de steekpartij.

Foto: Christian Traets/SQ Vision vergroot

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.