FC Den Bosch verliest van Jong FC Utrecht en blijft voorlaatste

Don Bolsius (FC Den Bosch) snelt langs verdediger Djevencio van der Kust (foto: Orange Pictures). vergroot

FC Den Bosch heeft een 3-1 nederlaag geleden bij Jong FC Utrecht. De ploeg van trainer Erik van der Ven blijft voorlaatste in de Keuken Kampioen Divisie. Het was de elfde nederlaag voor de Bosschenaren. Hun laatste overwinning was op 22 september tegen MVV Maastricht.

Na een half uur voetballen in de Domstad keek FC Den Bosch tegen een 2-0 achterstand aan. Binnen vijf minuten scoorden Oussama Alou en Hicham Acheffay voor de thuisploeg. De Bosschenaren kregen voor rust nog één goede kans om weer aansluiting te krijgen met Jong FC Utrecht. Een omhaal van Jizz Hornkamp belandde echter in het zijnet.

Aan het begin van de tweede helft lukte het FC Den Bosch wel om te scoren. Paco van Moorsel was succesvol met een prachtige volley: 2-1. In 65e minuut vergrootte Jong FC Utrecht de voorsprong. Ruben Kluivert kopte uit een vrije trap de derde Utrechtse treffer binnen.

