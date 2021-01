Sneeuw op komst: 'En die blijft ook liggen'

Het gaat woensdagmiddag sneeuwen in Brabant. Vooral het oosten van de provincie kan wit kleuren, voorspelt Weerplaza.

De eerste sneeuwvlokken dwarrelen woensdagmiddag naar beneden. Tot woensdagnacht houdt de sneeuwval aan. "In het oosten van Brabant kan echt een sneeuwdekje ontstaan. Daar blijft de sneeuw liggen", denkt Leon Saris van Weerplaza.

Winterliefhebbers in andere delen van Brabant hebben minder geluk. "Hoe verder je naar het westen gaat, hoe zachter het wordt. Daar houden we misschien niet eens pap over."