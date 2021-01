Vrouw voor derde keer betrapt op rijden zonder rijbewijs

Een 38-jarige vrouw uit Etten-Leur is maandag voor de derde keer betrapt op het rijden zonder rijbewijs. Ze viel op doordat ze met haar auto door de straten scheurde.

De agent die de vrouw zag rijden, zette haar aan de kant op de Wilgenlaan. Bij de controle bleek dat haar rijbewijs eerder al was afgepakt. Het was de derde keer dat ze betrapt werd op rijden zonder rijbewijs.

De vrouw rook bovendien naar alcohol en wiet. Ze vertelde dat ze had geblowd. Een speekseltest bevestigde dat. Haar auto is in beslag genomen.