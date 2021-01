Een Poolse supermarkt in het dorp, moet je daar blij mee zijn?

Wachten op privacy instellingen... Schijndelaren over de mogelijk Poolse supermarkt in Schijndel. De supermarkt zou in het pand moeten komen waar voorheen de Intertoys zat. Volgende Vorige vergroot 1/3 Nieuwe Poolse supermarkt houdt Schijndel bezig

In een paar weken tijd vonden er explosies plaats bij vijf Poolse supermarkten in Nederland. Zondagnacht was het raak bij Warszawa XL in Tilburg. Eerder werden al aanslagen gepleegd op twee winkels van dezelfde eigenaar in Aalsmeer en Beverwijk. Over een week zou hij een nieuw filiaal openen in Schijndel. Het dorp maakt zich zorgen.

Die plannen zijn in het dorp al lang bekend. Het pand midden in het centrum van Schijndel heeft nog niets weg van een supermarkt. Op de gevel staan nog de naam van de speelgoedwinkel die er eerder zat en binnen is het vrijwel leeg. Alleen ingepakte koelingen verraden dat de winkel binnenkort een supermarkt wordt.

Zo'n Poolse supermarkt, dat zien de meeste mensen best wel zitten. "Er zijn veel Polen in Schijndel en de regio dus het is goed als zo'n zaak er komt. Omwonenden maken zich vooral zorgen over de recente aanslagen bij winkels van de keten. "Het is wel jammer als zoiets gebeurt", legt een dorpsbewoner uit. "Als je de schade ziet in Tilburg en hier wonen veel mensen in de buurt."

"We hadden het er net over samen", zeggen twee wandelende vrouwen. "Dat is best eng hoor als je erboven woont."

Citymanager Harrie van Herpen laat weten dat ondernemers uit de omgeving geen problemen verwachten en zich geen zorgen maken over de veiligheid. "Ik heb er uit de omgeving nog niets over gehoord."

