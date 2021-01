Marco van Ginkel is dicht bij PSV-rentree: ‘Het heeft lang genoeg geduurd'

Marco van Ginkel was in 2018 aanvoerder van PSV (foto: OrangePictures). vergroot

Marco van Ginkel voelt zich fit genoeg om zich aan te sluiten bij de wedstrijdselectie van PSV. Hij traint al dik twee weken mee met de groep en komt dicht bij zijn eerste speelminuten in ruim 2,5 jaar tijd. “Of mijn terugkeer een mirakel is? Er was wel een grote kans dat het niet goed zou komen, ja.”

Gedurende het gesprek is er meermaals een brede glimlach te zien op het gezicht van Van Ginkel. De goedlachse middenvelder zit duidelijk lekker in zijn vel. En hoe kan het ook anders. Van Ginkel voelt zich voor het eerst sinds hele lange tijd weer voetballer, traint volledig mee met de groep van trainer Roger Schmidt en kan niet wachten tot hij, naar eigen zeggen, de kers op de taart kan zetten in de vorm van speelminuten.

Marco van Ginkel over zijn fitheid en wanneer hij weer tot de wedstrijdselectie kan behoren:

“Het heeft lang genoeg geduurd”, zegt Van Ginkel over zijn voetballoze periode. En dat is een understatement. Want maar weinig voetballers kunnen zeggen dat ze 2,5 jaar lang hebben moeten revalideren. “Ik heb nooit zelf aan stoppen gedacht”, vervolgt de 28-jarige middenvelder. “Maar er was wel een grote kans dat het niet goed zou komen. Dat was wel zwaar om te horen. Mentaal en emotioneel is het heftig, maar daar word je harder van. Ik heb keihard gewerkt voor mijn rentree en als je zo dichtbij bent, begint het wel erg te kriebelen.”

"Roger Schmidt leefde mee en vroeg telkens hoe het met me ging.”

Dat Van Ginkel nu zo dicht bij zijn doel is, geeft hem een fijn gevoel. “Voldoening ook wel”, zegt hij. “Ik zie dit echt als een mooie beloning voor mezelf. Maar ik ben PSV ook heel dankbaar. Iedereen bij de club heeft me weer goed opgevangen. En ook al waren er veel nieuwe gezichten, toch went alles weer heel snel.”

Met Roger Schmidt staat er nu ook een andere trainer voor de groep dan Van Ginkel gewend was. “Maar de trainer is ook elke dag betrokken geweest bij mijn herstel. Hij leefde mee en vroeg telkens hoe het met me ging.”

Diezelfde trainer moet Van Ginkel de komende tijd wel gaan overtuigen om tot speelminuten te komen. De huurling van Chelsea richt zich naar eigen zeggen op de vier posities op het middenveld. “Daar moet ik me op focussen. Al is voor mij nu wel het belangrijkste om überhaupt minuten te gaan maken. We spelen nog op drie fronten mee, er wordt een hoop gerouleerd, dus dat is positief voor mij. Maar de eerste focus is minuten maken en daarna zien we wel weer.”

"Ik heb het beste met het team voor en ik ben dolblij dat ze het goed hebben gedaan.”

Hoewel hij nog niet bij de wedstrijdselectie heeft gezeten, was Van Ginkel wel degelijk onderdeel van de groep tijdens de eerste seizoenshelft. “Ik leefde mee tijdens de wedstrijden. Natuurlijk wil je er zelf graag bij zijn, maar ik heb het beste met het team voor en ik ben dolblij dat ze het goed hebben gedaan.”

Maar zoals gezegd moet de kers nu dan toch echt op de taart. En dat kan al voor een groot deel als Van Ginkel zondag al meegaat naar Amsterdam voor de topper met Ajax. “Die kans is wel aanwezig”, zegt hij. “Maar dat zul je aan de trainer moeten vragen. Wat ik wel weet, is dat iedereen uitkijkt naar die wedstrijd. Het zijn twee topteams met veel individuele kwaliteiten. Wie van de twee beter is, hoef je op voorhand niet te zeggen. Dat zie je zondag wel.”

