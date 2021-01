Driekoningen, Driekoningen, geef mij een nieuwe... film

Opnames voor de Driekoningenfilm in Tilburg. (Foto: Kees Bekkers) vergroot

Woensdag is het Driekoningen. In Tilburg en Den Bosch is het veel meer dan het moment dat de kerstboom écht de deur uit moet. Daar zijn normaal gesproken feesten in de binnenstad en in Tilburg gaan kinderen zingend van deur tot deur: "Driekoningen, Driekoningen, geef mij'ne nieuwen hoed." Door corona gaat het allemaal niet door. Twee films moeten het bedreigde volksfeest levend houden.

Als je wilt weten wat Driekoningen echt betekent, moet je Paul Spapens bellen. De kenner van de Brabantse volkscultuur heeft er zelfs een boek over geschreven. Het is volgens hem een van de grootste feesten ter wereld: "In Spanje en landen in Latijns-Amerika is Driekoningen te vergelijken met Sinterklaas bij ons. Kinderen krijgen speelgoed.”

In ons land wordt het feest vooral in Den Bosch en Maastricht gevierd. En sinds twee jaar ook in Tilburg. Het is een groot succes: duizenden mensen komen op de driekoningenintocht af.

Ook is er de traditie van het driekoningenzingen. Dat doen kinderen sinds het midden van de 19de eeuw: “Langs de deuren trekken, liedjes zingen en snoep en mandarijntjes scoren”, vat Spapens samen. Het is een katholieke traditie, dus je kwam het vooral tegen in Brabant en Limburg. De laatste jaren zie je het nog in Tilburg. Maar de traditie wordt bedreigd: “Zelfs in Tilburg en de omliggende dorpen is het heel hard aan het verdwijnen”, zegt Spapens.

"Driekoningenzingen is nu onverantwoord."

En dan is er dit jaar corona. Zingend langs de straten gaan en bij mensen aanbellen, is dus uit den boze. Spapens: “Het is onverantwoord. Dus ik verwacht dat veel mensen het niet zullen doen. Maar het is geen dictatuur, iedereen kan dat voor zichzelf bepalen. Maar ik verwacht niet dat het driekoningenzingen dit jaar veel om het lijf zal hebben.”

Verder gaan ook de Driekoningenintochten uiteraard niet door. En daarmee valt ook 'het vierde geschenk' in het water. Dat is een extra dimensie die ze acht jaar geleden in Den Bosch aan het feest hebben toegevoegd. De drie koningen brachten goud, wierook en mirre bij het kindje Jezus. Als vierde geschenk zamelen Bossche kinderen speelgoed in voor kinderen die het minder goed hebben.

Omdat Driekoningen niet doorgaat, hebben de Tilburgse en de Bossche organisaties ieder een film gemaakt. "We hebben gezocht naar de mogelijkheden die er wel zijn", legt Robert van Straaten, voorzitter van de Bossche stichting Driekoningen uit. "Ik vind het belangrijk voor Brabant om de traditie vast te houden."

Het vierde geschenk is in beide films de inspiratie. In Den Bosch is het een korte film van drie minuten geworden. Van Straaten: “De drie koningen komen uit het Bossche Broek en plaatsen bij willekeurige adressen een kaarsje bij de voordeur. Het staat symbool voor meer naar elkaar omkijken en licht in de duisternis.”

De Tilburgse film duurt maar liefst een half uur. Daarin gaan de drie koningen op zoek naar de vierde koning. Paul Spapens, die een van de drie koningen speelt: “Zo hebben we het verhaal van 2000 jaar geleden vertaald naar het heden.” Je kunt de film zelf zien vanaf 20 januari in bioscoop Cinecitta in Tilburg. De trailer vind je nu al hier.

