Coronaveilig van je kerstboom af? Iedere gemeente doet het anders

De inzameling van kerstbomen lijkt dit jaar overal in Brabant anders geregeld. Vanwege corona hebben sommige gemeenten het gebruikelijke ophalen door kinderen afgeschaft. In andere plaatsen wordt deze manier van inzamelen juist aangemoedigd. Van enig overleg of een gezamenlijke aanpak lijkt geen sprake. COVID-19 blijkt in ieder geval geen reden om voor één lijn te kiezen.

De gemeente Altena, een van de coronabrandhaarden van Nederland, rept op haar website met geen woord over corona en eventuele gevolgen voor de jaarlijkse kerstbomeninzameling. Ondanks de vele besmettingen in de gemeente kunnen woensdag op twintig plekken ‘gewoon’ kerstbomen worden ingeleverd. Per boom wordt ook nog eens 50 cent uitgekeerd. Op de website staat geen woord over coronamaatregelen of instructies om het inzamelen veilig te laten verlopen.

De gemeente Heusden vaart een totaal andere koers. “Helaas kunnen we door de coronamaatregelen geen vergoeding per ingeleverde boom geven.” Een woordvoerder laat weten dat bewust gekozen is om dat dit jaar niet te doen om contact tussen inzamelaars en gemeentemedewerkers te voorkomen. Kerstbomen kunnen naar meerdere plekken in de gemeente worden gebracht, waar de buitendienst ze later ophaalt.

“Vanwege de coronamaatregelen zijn er geen verbrandingen of centrale inzamelingen van kerstbomen.”

Afvalverwerker Saver, die in Roosendaal de verwerking van de bomen op zich neemt, doet het dit jaar door corona ook anders en veilig. Er is wel een winactie en er zijn veertien inleverpunten, maar daar is er geen toezicht. “Door de coronaregels zijn de medewerkers van Saver hier niet bij aanwezig.” Wie toch kans wil maken op een prijs moet een foto maken van de boom op het inleverpunt.

“Vanwege de coronamaatregelen zijn er geen verbrandingen of centrale inzamelingen van kerstbomen”, meldt de gemeente Breda krachtig op haar website. Vorig jaar werden in Breda de bomen op vijftien plekken ingezameld en werden kinderen beloond met een lot. Dit jaar mag de boom coronaveilig bij de kliko.

"Zoveel mensen bij elkaar kan momenteel niet.”

De kerstboomverbranding van de Wijkraad Uden Zuid waar jaarlijks honderden mensen op af kwamen is vanwege corona geschrapt. “Dat is een eigen beslissing geweest. Zoveel mensen bij elkaar kan momenteel niet”, vertelt een lid van de wijkraad. Ook in Nieuw-Vossemeer is er dit jaar geen verbranding.

In Den Bosch mag je je boom – op bepaalde dagen - gewoon bij de afvalcontainers neerzetten. In Halsteren gaat het weer anders. Na betaling van 3 euro komt de scouting langs om je boom op te halen.

In Eindhoven blijft alles bij het oude. Je kunt je boom inleveren bij een van de 33 inleverpunten en de boom wordt verwerkt tot houtsnippers voor biomassacentrales. In Helmond wordt je boom(pje) opgehaald door de afvalstoffendienst.

Uit onze rondgang blijkt dat gemeenten allemaal een eigen methode hebben voor het inzamelen van kerstbomen en daar is niets mis mee. Maar dat de ene gemeente het inzamelen van kerstbomen én het uitbetalen daarvan schrapt vanwege corona en een andere gemeente dit juist stimuleert, is op z’n minst verwarrend.

