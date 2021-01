Weer minder coronabesmettingen, toch is het RIVM maar 'gematigd enthousiast'

Archieffoto: Erald van der Aa vergroot

Na de forse daling in het aantal coronabesmettingen van vorige week, zijn ook de afgelopen zeven dagen minder Brabanders positief getest op het virus. Het aantal besmettingen liep terug van 9081 naar 7506 in de voorbije week.

Dat is een daling van 17,3 procent. Dat is in lijn met het landelijke beeld. In heel Nederland liep het aantal positieve tests namelijk met 16,2 procent terug naar 56.440.

RIVM bezorgd

Hoewel het aantal besmettingen daalt, is het RIVM maar gematigd enthousiast. Het percentage positieve tests is namelijk gestegen naar 13 naar 13,7 procent.

Dat betekent volgens het RIVM dat er nog geen ‘overtuigende effecten’ van de lockdown zijn. Mogelijk blijft het percentage zo hoog doordat minder mensen zich rondom de feestdagen hebben laten testen. Maar het zou ook zo kunnen zijn dat er minder mensen klachten hebben.

Misschien was vorige week het meest verontrustende nieuws wel de snelle stijging van het aantal ziekenhuisopnames in Brabant. De afgelopen zeven dagen liepen ook die cijfers terug.

Ander goed nieuws is dat het reproductiegetal is gedaald tot 0,91. Dat het getal weer onder de 1 ligt, is van groot belang om de daling door te zetten. In de praktijk betekent het dat 100 mensen nu nog maar 91 anderen besmetten met het coronavirus.

Effect feestdagen onduidelijk

In aanloop naar de feestdagen werd gevreesd voor een nieuwe piek in het aantal besmettingen. Zeker nu het aantal besmettelijke mensen ongeveer even hoog is als tijdens de eerste piek in het voorjaar van 2020.

Ruim een week na de kerst lijkt die piek nog uit te blijven. Wel valt op dat veel meer mensen besmet zijn geraakt tijdens een bezoek van familie en vrienden. De meeste besmettingen vinden nog altijd plaats in de thuissituatie.

Overigens liep het aantal besmettingen - net als vorige week - het hardst terug in de leeftijdsgroep 13 tot 17 jaar. De sluiting van de scholen lijkt zijn vruchten dus af te werpen. Die daling geldt ook voor de werkvloer, wat waarschijnlijk het gevolg is van de kerstvakantie.

Voorspellingen onduidelijk

De cijfers van de komende dagen zullen meer duidelijk moeten maken over het effect van oud en nieuw. Gemiddeld zitten er zo’n vijf dagen tussen een besmetting en het moment van de positieve test.

Ook de Britse variant van het coronavirus zorgt ervoor dat het lastig blijft om voorspellingen voor de komende weken te doen. Mogelijk zijn de vaccins die vanaf woensdag worden verspreid, minder effectief tegen de gemuteerde vorm.

