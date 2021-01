Toch nog geen sneeuwpret: de slee kan binnenblijven

Dit dus niet (foto: Henk van Esch). vergroot

Heel even leek het erop dat het eerste pak sneeuw van het jaar in aantocht was. Nu blijkt dat liefhebbers van winterse taferelen nog even geduld moeten hebben. Alleen als het écht doorsneeuwt, kan er volgens Weerplaza een dun en papperig laagje blijven liggen.

Sven de Laet Geschreven door

In de loop van woensdagmiddag zouden de eerste winterse buien over het land trekken. In eerste instantie werd nog gedacht dat met name het oostelijke deel van Brabant wel eens wit zou kunnen kleuren, maar volgens de laatste voorspellingen kan de slee weer worden opgeborgen.

Hoewel het in het oosten van het land koud genoeg is voor wat natte sneeuw, valt er niet genoeg om te blijven liggen. De witte vlokken zullen al smelten voor ze goed en wel een laagje kunnen vormen. Alleen op heuvels, zoals in Limburg en Gelderland kan een laagje sneeuw blijven liggen.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.