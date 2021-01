Burgemeester kon niet anders dan Poolse winkel tegenhouden: 'Dreiging té groot om open te gaan'

Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision vergroot

Het tegenhouden van een Poolse supermarkt in Schijndel was volgens burgemeester Van Rooij van de gemeente Meierijstad de enige juiste optie: "De dreiging is zo groot, dan kun je niet doen alsof er niets aan de hand is."

Sven de Laet Geschreven door

De burgemeester heeft het dan over de aanslagen op een aantal andere Poolse supermarkten van dezelfde eigenaar. Bij vestigingen in Aalsmeer, Beverwijk en afgelopen zondag in Tilburg ontploften explosieven. En ook bij een collega in Heeswijk-Dinther werd de zaak volledig vernield.

Erger voorkomen

Binnenkort zou de eigenaar van de zaken in Tilburg, Aalsmeer en Beverwijk een nieuw filiaal openen aan de Hoofdstraat in Schijndel. Omwonenden uitten hun zorgen over de komst van de supermarkt richting de gemeente.

Van Rooij snapt die zorgen. "Het gaat over doelbewuste aanslagen. We hebben nu nog de kans om hier erger te voorkomen. Daarom hebben we in overleg met de eigenaar besloten om de opening in ieder geval uit te stellen."

Dat betekent niet per se dat de supermarkt de deuren nooit zal openen. "De komende weken wordt er onderzoek gedaan. Zodra we van de politie horen dat het veilig is, kan de winkel open."

