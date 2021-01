Man thuis in Oss overvallen, dader slaat op de vlucht

Wachten op privacy instellingen... Het slachtoffer werd thuis in zijn appartement aan de Oostwal overvallen (foto: Gabor Heeres / SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/2 Een bewoner van een appartement aan de Oostwal is dinsdag net na middernacht thuis overvallen.

Een bewoner van een appartement aan de Oostwal is dinsdag net na middernacht thuis overvallen. Een onbekende drong volgens de politie eerder dinsdagavond het huis van de man binnen. Na enige tijd sloeg de dader op de vlucht. Het is onbekend of de overvaller iets heeft buitgemaakt.

De bewoner raakte niet gewond. Wel is hij erg geschrokken, zo laat de politie weten. Het slachtoffer kon na middernacht zelf alarm slaan.

De politie startte na de melding van de overval meteen een onderzoek in en om de flat aan de Oostwal. Ze sprak met omwonenden. Ook werd bekeken of er bruikbare camerabeelden zijn.

