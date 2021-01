Auto op zijn kop in Breda, bestuurder had cocaïne gebruikt

Foto: Perry Roovers / SQ Vision vergroot

Een auto is dinsdagnacht bij een ongeluk in Breda op zijn kop terechtgekomen. Dit gebeurde op de Terheijdenseweg. De 18-jarige bestuurder wist zelf uit de auto te komen. Uit een speekseltest is volgens de politie gebleken dat hij cocaïne had gebruikt.

De bestuurder werd na het ongeluk voor de zekerheid nagekeken in de ambulance. Hij bleek verder geen medische verzorging nodig te hebben.

Een bestelbus die in de straat geparkeerd stond, werd bij het ongeluk geraakt en liep schade op. Voor zover bekend zat er behalve de bestuurder niemand in de auto.

Proces-verbaal

Tegen de bestuurder werd proces-verbaal opgemaakt. Ook is hij aangemeld voor een rijvaardigheidsonderzoek bij het CBR.

