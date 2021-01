Omzet van Sligro keldert door coronacrisis

Groothandelsketen Sligro uit Veghel heeft afgelopen jaar haast een vijfde minder omzet gedraaid door de coronacrisis. De totale omzet bedroeg ruim 1,9 miljard euro. In 2019 was dat nog bijna 2,4 miljard euro.

Vooral de sluiting van veel horecazaken zat het concern dwars, zo was al eerder duidelijk geworden. In het laatste kwartaal van 2020, toen de huidige lockdown begon, lag de omzet bijna een derde lager. Sinds de laatste lockdown zijn consumenten, die in eerdere periodes tijdelijk bij de groothandels hun aankopen mochten doen, ook niet meer welkom. Bovendien moesten ook de restaurants van hotels dicht.

