Bekijk hier de crash van Team Dakar Speed: 'Het had veel slechter af kunnen lopen'

Maurik van den Heuvel crashte dinsdag in Saoedi-Arabië met zijn truck tijdens de Dakar Rally in Saoedi-Arabië. De coureur uit Boekel en zijn teamgenoten hielden er gelukkig niets ernstigs aan over, maar de vrachtwagen is total loss. "Het had veel slechter af kunnen lopen", zegt Van den Heuvel als hij de beelden terugkijkt.

Een ongeluk zit in een klein hoekje, zo werd maar weer eens duidelijk tijdens de Dakar Rally. Voor Maurik van den Heuvel het in de gaten had, vloog hij met zijn racetruck zo'n vijfentwintig meter door de lucht om een fractie later op de kop tot stilstand te komen.

"We hebben wat spierpijn en wat blauwe plekken, maar we zijn er goed vanaf gekomen", zegt piloot Maurik van den Heuvel van Team Dakar Speed. "Het is een enorme klap geweest. Zo hard dat de truck een soort salto heeft gemaakt. En toen we eruit kropen, klapte er nog een Jeep achterop. Het had veel slechter af kunnen lopen."

"De truck heeft toch wel een kwartier staan branden."

Het Team Dakar Speed doet dit jaar mee aan de Dakar Rally met een zelfgebouwde vrachtwagen. Voordat Maurik van den Heuvel crashte, lagen ze tijdens de derde etappe met de Scania op een mooie zesde plek.

"Het gaat steeds harder", zegt de coureur uit Boekel. "Het gaat dan ook over secondes wanneer je je rempunt pakt. Ik weet eigenlijk niet wat er precies gebeurd is. We hingen ineens zo'n drie tot vijf seconden in de lucht. Maar voordat we helemaal uitgekanteld waren toen we de grond weer raakten, wist ik al dat dit het einde was voor ons in de Dakar Rally."

Tot overmaat van ramp vatte de racetruck daarna ook nog vlam. "Ik was er als eerste uit en de truck stond in brand omdat er olie op de turbo was gelopen. Gelukkig hadden we een goede schuimblusser bij waardoor we het uit kregen, maar de wagen heeft toch wel een kwartier staan branden. Het is heel erg sneu, maar dit was Dakar 2021."

