De Kijkduinlaan in Tilburg (foto: Google Streetview). vergroot

In de Kijkduinlaan in Tilburg is woensdagmiddag iemand neergestoken. Dat meldt de politie, die op zoek is naar de verdachte.

Het slachtoffer, dat wel aanspreekbaar was, is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Agenten doen verder onderzoek op de plek van de steekpartij..

Verdere details ontbreken nog.

