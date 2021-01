Motorcoureur Paul Spierings redt leven van Indiase collega tijdens Dakar Rally

Motorcoureur Paul Spierings heeft woensdag in Saoedi-Aarabië een goede daad verricht tijdens de Dakar Rally. De motorcoureur uit Sint-Michielsgestel trof tijdens de vierde etappe de Indiër Santosh levenloos aan op de grond, reanimeerde hem en redde daarmee zijn leven.

"‘De etappe begon in de ochtend op hoge snelheid met allemaal wit zand, maar ook met witte stenen", zo vertelt de 33-jarige Spierings over de gebeurtenis. "Een eindje voor de tankstop kwam Santosh mij voorbij en die heb ik vanwege het stof iets weg laten rijden."

"Net na de tankstop zag ik twee motoren liggen met de rijders ernaast. De ene rijder kwam al snel overeind, maar de andere lag levenloos op de grond. Ik heb gelijk op de knop gedrukt voor assistentie en ben begonnen met reanimeren. Toen de medicals aankwamen, voelde ik weer pols en dat was voor mij een grote opluchting."

De eerste berichten over de 37-jarige Santosh Shivashankar zijn positief. Vanwege de pijn op zijn borst en een uit de kom geschoten schouder, wordt hij momenteel in coma gehouden maar hij is buiten levensgevaar.