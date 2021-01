Agent Nick bedacht blauw zwaailicht op de fiets: 'Ook nog sirene erbij is beetje raar'

De Tilburgse 'politiebiker' Nick Schuermans fietste al een dik jaar met het idee rond, maar nu is ook een feit: de politie doet op zes plaatsen in Nederland een proef met blauwe 'zwaailichten' op politiefietsen.

Eigenlijk zijn het felle led-lampen, maar het idee is hetzelfde. Het moet de dienders bij spoedsituaties beter zichtbaar maken in het verkeer. "Ik ga er vanuit dat dit een succes gaat worden", zegt Schuermans vol vertrouwen.

De klanten van de supermarkt aan het Professor De Moorplein in Tilburg-West is het in elk geval niet ontgaan. "Best wel een goed idee eigenlijk. Ze vallen goed op."