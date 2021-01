Dit zijn de populairste kindernamen van Brabant in 2020

Daan en Tess zijn de populairste kindernamen in Brabant het afgelopen jaar. Dat blijkt uit het jaarlijkse overzicht van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Landelijk was Noah de populairste jongensnaam, gevolgd door Sem en een gedeelde derde plek voor Liam en Lucas. Emma, Julia en Mila waren de meest gekozen meisjesnamen.

Daan was in 2019 ook de populairste jongensnaam in Brabant. Bij de meisjes stond toen Saar op de eerste plek.