Ook honden hebben coronakapsels en dat is niet zonder risico's

Niet alleen mensen lopen met een coronakapsel, ook honden hebben er last van. In de huidige lockdown moeten hondentrimsalons hun deuren dicht houden. Dat is niet zonder risico's.

De hondentrimsalon is geen essentiële zaak, volgens de overheid. Diana Verhagen ziet dat anders. Zij heeft een kleine salon in Tilburg. "Ons werk is meer dan alleen een hond mooi maken", zegt ze. "Wij voorkomen in de salon ook veel erge kwalen. Met name langharige honden gaan op een gegeven moment klitten. Dat wordt vies, daar komt zand in te zitten. Als je dat niet op tijd behandelt, kan dat gaan ontsteken of zelfs een open wond worden.”