Volop schoolkinderen in het Safari Resort: online les tussen de wilde dieren

Het is druk in het Safari Resort van de Beekse Bergen. vergroot

Ondanks de lockdown is het topdrukte in het Safari Resort van de Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Deze week zijn er 800 gasten, terwijl normaal gesproken in deze week 100 gasten in het resort zitten.

In het resort verblijven vooral mensen met kinderen van 4 tot 12 jaar oud. Een woordvoerder van Libéma, eigenaar van de Beekse Bergen, denkt dat dit vooral komt omdat kinderen nu niet naar school gaan. De scholen zijn immers gesloten vanwege de lockdown. "Als de online les afgelopen is, kun je hier dus volop genieten van de wilde dieren", zegt Stephanie Struis van de Beekse Bergen.

In de video vertellen kinderen over hun verblijf in het Safari Resort:

In het Safari Resort slaap je in een van de lodges, safaritenten of boomhutten tussen de dieren. Het vakantiedorp werd in 2018 geopend. Het gewone vakantiepark van de Beekse Bergen is zoals gebruikelijk gesloten in de winterperiode.

