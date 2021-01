Pick-up-points hebben het razenddruk met pakketjes, magazijnen puilen uit

Wachten op privacy instellingen... Wim Mensen in zijn boekwinkel in Breda. Volgende Vorige vergroot 1/2 Drukte bij pakket pick up points door corona, 'mensen hebben nu veel tijd voor online shoppen'

Winkels waar je pakketjes kunt ophalen of terugsturen hebben het razenddruk. Door de feestdagen en de sluiting van alle niet-essentiële winkels zoeken we massaal de webwinkels op om toch aan onze spullen te komen.

De boekwinkel van Wim Mensen aan de Haagweg in Breda Princenhage is zo'n 'pick up point'. Zijn magazijn puilt uit van de pakketpost. Zelfs op de winkelvloer staan postzakken en grote dozen uitgestald. "Maar omdat wij een pakketdienst zijn is de winkel in elk geval nog open."

Want al die online bestellingen zijn tegelijk ook een redding voor veel winkels die de pakketjes opvangen als de klanten niet thuis zijn, of waar de retourzending heen wordt gebracht. Hoewel ze niks anders mogen verkopen, krijgt Multiboek in Breda daardoor toch nog wat centen binnen.

Wim heeft de pakketten per bezorgdienst verdeeld over de winkel. "Hier ligt de post van DHL, daar van PostNL en in de hoek van GLS. We krijgen vooral veel pakketten van bestelde kleding binnen, ook van webshops in tweedehands spullen."

Brommertje

De winkelier verdient niet veel aan de pakketdiensten. "Het gaat letterlijk om enkele centen, maar de klanten zien in mijn winkel toch ook boeken, thee, schrijfwaren, wenskaarten of andere producten die ze willen. Ik mag ze hier in de winkel niet hier verkopen, maar 's avonds stap ik op mijn brommertje en breng ze bij hen thuis. Want dat mag wél", vertelt Wim Mensen met een grijns op zijn gezicht.

Een kilometer verderop ligt de rookwaren- en tijdschriftenwinkel Primera van Jac Schenk. En die is dicht. "Ik mocht alleen maar pakketjes afgeven en innemen, zonder ook maar iets uit mijn winkel te verkopen. Dan kost aan winkelbezetting meer dan wat het oplevert."

Wellicht zijn rookwaren en tijdschriften minder geschikt voor thuisbezorging, al denkt ook Schenk eraan om volgende week weer open te gaan.

