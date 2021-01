Meest opvallende Capitool-bestormer prijkt op etiket van Bredaas biertje

Capitool-bestormer op Bredaas biertje (foto: Big Belly Brewing). vergroot

Wie het nieuws over de bestorming van het Capitool in de Verenigde Staten een klein beetje heeft gevolgd, heeft hem gezien. De halfnaakte man met de bontmuts, de twee hoorntjes op het hoofd en de sterren en strepen-schmink. Uitdagend zat hij op de stoel van de Amerikaanse vice-president. Even uitdagend prijkt hij nu op een Bredaas biertje. De brouwer vertelt hoe dat zo is gekomen en dat niet iedereen het een goed idee vond.

Remco Franssens zag woensdagavond, even verbaasd als de rest van de wereld, hoe in Washington het Capitool werd bestormd door aanhangers van president Donald Trump. En net als de rest van de wereld ging ook hij erover appen, onder meer met zijn vrienden Tom en Willem. "Ook wij waren verrast over hoe het daar compleet escaleerde."

En net als in al die andere app-gesprekken overal ter wereld, hadden ook Remco, Ton en Willem het al snel over Jake Angeli, de Capitool-bestormer in opvallende uitdossing. "Er kwamen allemaal memes met hem voorbij op sociale media. Een van ons zei tegen de rest: moet je dit zien."

Het drietal Remco, Ton en Willem runt samen bouwerij Big Belly Brewing in Breda. Op de labels van hun bierflesjes staan opvallende plaatjes van opvallende personages, uit het echte leven of bedacht. Zo is er een biertje met de bekende, reeds lang overleden jazz-muzikant Louis Armstrong. En eentje met een tekening van Athelstan, koning van Engeland tussen 924 tot 939.

Woensdagavond werd al snel het idee geboren voor een nieuw bierflesje: eentje met de man die al direct het gezicht was geworden van de bestorming van het Capitool. En die overigens ook al snel herkend werd als een soort voorman van de complotdenkers van QAnon.

"Een eerbetoon? Dat is natuurlijk absoluut niet de bedoeling!"

Een van de drie brouwers deelde het idee op Instagram en die post belandde binnen no time via het wereldwijde web in Amerika. En daar werd het Bredase idee niet direct door iedereen toegejuicht. "Er kwamen behoorlijk negatieve reacties. Mensen legden het uit als een soort eerbetoon aan de bestormer. Er werd zelfs gezegd dat we hiermee terrorisme steunen. En dat is natuurlijk absoluut niet de bedoeling. We vinden het bizar wat er is gebeurd."

Franssens vervolgt: "We moesten beslissen, ermee doorgaan of komt dit terug in ons gezicht? We hebben besloten ermee door te gaan, maar wel de nodige context erbij te geven."

"Dus hier een grote 'Fuck No' aan de haat."

Die context staat op het label. Daar is onder meer te lezen: "Haat en domheid worden rondgestrooid als confetti met de belegering van het Capitool als absoluut dieptepunt. We geloven dat ergens grappen over maken een goede manier is om kritisch te zijn. Dus hier een grote 'Fuck No' aan de haat."

Volgende week gaat de brouwerij een nieuw bier bottelen en zullen de etiketten worden gebruikt. En ook met de nodige context erbij blijkt, over smaak valt niet te twisten. Op sociale media zegt de een: geniaal. En de ander: wie dacht er precies dat dit een goed idee was?

