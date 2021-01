Biefstukken, sokken en wijn: crimineel duo steelt voor honderden euro’s aan boodschappen

Een deel van de gestolen producten (foto: Politie Geldrop-Mierlo). Nog meer gestolen vlees (foto: politie). Volgende Vorige vergroot 1/2 Een deel van de gestolen producten (foto: Politie Geldrop-Mierlo).

Een 43-jarige vrouw uit Eindhoven en een 47-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats zijn donderdagavond gepakt toen ze boodschappen probeerden te stelen in de Jumbo in Geldrop. Ze bleken echter al heel wat gestolen producten op zak te hebben.

Het duo werd rond kwart voor tien 's avonds op heterdaad betrapt. Een van de twee verdachten bedreigde een medewerker van het Jumbo-filiaal. Toen de politie de twee controleerde, hadden ze boodschappen van de Jumbo, Jan Linders en Albert Heijn bij zich.

Het gaat om tientallen producten waaronder heel veel vlees, drank, sokken, en tandenborstels. De twee hadden ook een komkommer, secondelijm en een zak chips buitgemaakt.

Een gedeelte van de gestolen boodschappen (foto: Facebook politie Geldrop-Mierlo).

Het is onduidelijk of alle boodschappen donderdagavond zijn gestolen uit de verschillende supermarkten.

Geweld

De politie schrijft op Facebook dat de diefstal in Geldrop 'met geweld' gepaard ging, maar volgens een medewerker van de Jumbo raakte er niemand gewond.

Alle boodschappen zijn in beslag genomen. Het tweetal zit vast op het politiebureau in Eindhoven.

