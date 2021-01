Bredase Boerschappen breidt uit buiten Brabant: 'Nu gaan we ons trucje in Amsterdam doen'

Wachten op privacy instellingen... Een bestelwagen van Boerschappen.nl op weg naar klanten in de regio (foto: Raoul Cartens). Volgende Vorige vergroot 1/2 Boerschappen levert direct van boer aan huis

Stijn Markusse is blij en trots. Hij is mede-oprichter van maaltijdboxenbedrijf Boerschappen uit Breda. En dat bedrijf neemt per direct alle activiteiten over van SupportYourLocals in Amsterdam. "We gaan ons trucje uit Brabant in Amsterdam doen", zegt hij glunderend.

"2020 was voor ons een interessant jaar. We kregen eind vorig jaar de kans om in Amsterdam voet aan de grond te krijgen. En die kans hebben gelijk gegrepen. Ik ben echt blij met wat we aan het doen zijn. Samen met onze klanten en onze boeren hebben we een bedrijf waarvan iedereen elke dag heel blij wordt. Elke dag weer. En daar ben ik heel trots op", licht de jonge ondernemer toe.

Vers

Boerschappen is een snelgroeiend maaltijdboxenbedrijf in Breda dat in 2014 werd opgericht. Samen met ruim 125 kleinschalige makers en boeren in West-Brabant levert het verschillende soorten maaltijdboxen, zonder tussenkomst van een veiling of winkelbedrijf. Dezelfde dag als de producten vers zijn geoogst, hebben de klanten die aan het einde van de dag op hun aanrecht staan.

"De eerste stap om ook buiten Brabant ‘het nieuwe lokaal’ écht waar te maken."

SupportYourLocals ontstond in maart als steunactie tijdens de eerste coronalockdown. Het werd een groot succes in Amsterdam. Het samenbrengen van consumenten en lokale boeren en producenten bleek een uitkomst om die bedrijven te steunen.

"Deze overname is de eerste stap om ook buiten Brabant ‘het nieuwe lokaal’ écht waar te maken", legt Markusse uit. "De komende jaren gaat Boerschappen veel investeren zodat ook de rest van Nederland steeds lokaler kan gaan eten.’’

Mede-oprichter Stijn Markusse van Boerschappen (foto: Raoul Cartens). vergroot

Ook tijdens de coronacrisis vinden de maaltijdboxen gretig aftrek. Maar de uitbraak van het virus heeft het Bredase bedrijf ook klanten gekost. "In 2017 zijn we begonnen om ook restaurants direct te beleveren vanuit de boeren. En dat is door de uitbraak van corona en de sluiting van de horeca helemaal gestopt."

"In 2020 hebben wij een superjaar gedraaid."

Maar door diezelfde coronacrisis gingen meer mensen spullen via internet maaltijden bestellen en dus ook bij Boerschappen. "Per saldo leverde dat niet heel veel problemen op en hebben we in 2020 een superjaar gedraaid", aldus Markusse. Het aantal medewerkers bij het Bredase bedrijf steeg van 30 naar 55 mensen.

