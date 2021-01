Kijk LIVE mee naar de (thuis)triatlon van Maarten van der Weijden

Maarten van der Weijden aan het zwemmen. vergroot

Maarten van der Weijden is zaterdagochtend van start gegaan met zijn (thuis)triatlon. Hij hoopt een hele triatlon te volbrengen in zijn eigen huis en tuin in Waspik. Vrijdag was er al ruim 60.000 euro binnengehaald voor het goede doel.

De 3,8 kilometer zwemmen legt Van der Weijden af in een klein zwembad dat in zijn tuin staat. De 180 kilometer fietsen en 42 kilometer hardlopen doet hij op trainingsapparaten op zijn zolder.

Om acht uur zaterdagochtend is Maarten van der Weijden gestart. Hij denkt ongeveer negen uur nodig te hebben om zijn thuis-triatlon te volbrengen..

Geld inzamelen voor Maarten van der Weijden Foundation

Gelijktijdig met de triatlon van Van der Weijden zijn er door het hele land ook individuele sporters van start gegaan die met een eigen sportprestatie geld inzamelen voor de Maarten van der Weijden Foundation.

De opbrengst van de thuistriatlon gaat voor de volle honderd procent naar TIPZO. “Dat onderzoeksproject is gericht op betere en tijdige ondersteunende zorg voor mensen met ongeneeslijke kanker en hun naasten in het ziekenhuis”, vertelde Maarten van der Weijden eerder.

