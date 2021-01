Supermarktmedewerker door klanten geslagen na opmerking over mondkapje

Foto: politie vergroot

Een medewerker van een supermarkt in Tilburg is mishandeld door twee boze klanten toen hij hen er op wees dat het dragen van een mondkapje verplicht is. De twee 22-jarige mannen zijn later door de politie aangehouden.

De mishandeling vond donderdagmiddag plaats in de Heyhoefpromenade in Tilburg. Rond half drie liepen de twee klanten naar binnen, één van hen droeg daarbij geen mondkapje.

Toen de medewerker het duo hierop aansprak, ontstond er een opstootje waarbij de twee mannen de medewerker hebben geslagen. De man raakte hierdoor gewond.

Verdachte neemt de benen

Toen een toegesnelde agent één van de verdachten aansprak en zijn identiteit wilde controleren, reageerde hij geïrriteerd. Toen even later bleek dat beide verdachten zouden worden aangehouden, nam de ander de benen.

Hij kon echter korte tijd later staande worden gehouden. Omdat hij ook daar niet meewerkte, heeft de agent pepperspray gebruikt om de verdachte onder controle te krijgen.

Mannen zitten nog vast

De twee mannen zijn meegenomen naar het politiebureau verhoord over de gewelduitbarsting. Beide verdachten zitten nog vast.

