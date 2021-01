Kleine dierenparken zoals Zoo Veldhoven in overlevingsstand: 'We redden het nog een maand’

Eigenaar Richard Loomans beleeft zware tijden. Het dierenpark in Veldhoven moet alle dieren en de gebouwen verkopen als er geen hulp komt. Zoo Veldhoven hoopt dat de overheid snel te hulp schiet. Volgende Vorige vergroot 1/3 Eigenaar Richard Loomans beleeft zware tijden.

Kleine dierentuinen hebben het in deze tijden zwaar. Zonder bezoekers komt er niets binnen, terwijl het personeel gewoon doorbetaald moet krijgen. Zo ook bij Zoo Veldhoven. De eigenaar zegt het nog maar een maand vol te kunnen houden.

Voor dierenparkeigenaar Richard Loomans zijn het zware tijden. Hij moet tien man personeel betalen. Ze verzorgen en voeren elke dag de dieren. En die tweeduizend dieren – van vogels tot apen - moeten ook gewoon eten.

"Bij de horeca is het precies hetzelfde, maar bij ons zijn er ook nog dieren mee gemoeid", legt de eigenaar uit. "Daar kun je helemaal niet op bezuinigen. Ik ben 5000 euro per dag kwijt. Per dag! Dat is dan voor alles, ook de hypotheek.”

Te koop zetten

In het begin van het jaar zat het park al in erge nood. "Toen mochten we gelukkig open. Er kwamen behoorlijk wat bezoekers. We konden de rekeningen netjes betalen. Nu zijn we weer dicht. Dierentuinen hebben nog niets van de overheid gekregen. Er zijn wel toezeggingen gedaan, maar het wordt pas half februari bekend hoe het zit. De kosten lopen door, terwijl je geen inkomsten hebt. We moeten gecompenseerd worden. Alleen een toezegging is niet voldoende.”

Loomans heeft zelfs al met een makelaar gesproken, mocht zijn dierentuin het niet redden. “Een maand kunnen we de rekeningen nog wel betalen. Daarna moet er een oplossing komen. We zijn het niet graag kwijt, maar als er geen hulp komt, moet ik het te koop zetten. Uit voorzorg heb ik alvast met een makelaar gesproken. Je moet je voorbereiden op wat er kan gaan gebeuren. De situatie is hartstikke ernstig. Mogelijk wordt de lockdown nog verlengd. Het zijn heel onzekere tijden voor de dierentuinen.”

Alle hulp gewenst

Zoo Veldhoven krijgt hulp van de bezoekers en andere betrokkenen. Tijdens de eerste lockdown was er een crowdfundingsactie. “Zo’n 20.000 euro kwam er binnen. Mensen hebben ons heel erg goed gesteund. Daar zijn we blij mee anders waren we er niet meer geweest.”

De kosten van het voeren van de tweeduizend dieren blijven gewoon doorlopen. vergroot

Ook nu is alle hulp gewenst. Het liefst in de vorm van geld, zodat ze speciaal papegaaienvoer, paardenbrokken of eendenvoer kunnen kopen. Maar mensen mogen van Loomans ook gerust voer komen brengen.

"We kunnen alles gebruiken. We zijn overal blij mee natuurlijk", aldus de eigenaar. "We krijgen ook veel positieve reacties. Mensen willen ons steunen en helpen. We krijgen al groenten en fruit van de plaatselijke supermarkten. Alles om te overleven. Het belangrijkste is dat de dieren goed verzorgd blijven. Er is meer kans dat we zelf niet eten dan de dieren. Dat is het allerlaatste wat we willen. Ik hoop niet dat het zover komt.”

Hoe vergaat het andere kleine dierenparken?

Dierenpark De Oliemeulen in Tilburg. Het water staat ook dit park aan de lippen. Ze hebben 40.000 euro per maand nodig. Het dierenpark krijgt geen subsidie. De gemeente schort tijdens een lockdown alleen de huur op, maar dat moet dan naderhand weer ingehaald worden. Vanaf maandag is er een actie om het dierenpark door de lockdown heen te loodsen. "Hoe houd je 750 dieren in leven als er nauwelijks inkomsten zijn?", laat het park weten. Dierenverzorgster Bastiënne Meulenbroek: "We gaan de hele week actievoeren om geld in te zamelen. We beginnen met de oproep om lege flessen bij ons in te leveren."

Dierenpark ZIE-Zoo in Volkel. Deze dierentuin had een reserve aangelegd voor als er eens ‘iets geks’ zou gebeuren en die reserve zijn ze nu aan het opmaken. Ook had de dierentuin een project voor een nieuw berggebied met sneeuwgeiten. Het geld voor dat project zijn ze ook aan het opmaken. Parkmanager Eeg Manders denkt dat het project nu een jaar verschoven gaat worden. Maar die reserves zijn natuurlijk wel een keertje op. Vandaar dat ze overal op beknibbelen. Ze kopen bijvoorbeeld minder duur gereedschap. Op dit moment zijn er nog geen zorgen over de verzorging van de 675 dieren.

BestZOO in Best. De dierentuin zou in de winterperiode sowieso al grotendeels gesloten zijn en alleen opengaan in vakanties en in de weekenden. Daarom hebben ze vooralsnog weinig last van de sluiting. "Het gaat hier allemaal redelijk door,'' zegt directeur Jos Nooren. De dierentuin in Best is druk bezig met het bouwen van onder andere een nieuw entreegebouw. De crisis zal geen gevolgen hebben voor de dieren, maar wel voor de nieuwbouw. "Er is straks minder geld voor de afwerking. Maar er zit niks anders op dan gewoon door te gaan."

