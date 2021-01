Verdachte moord Heidy Goedhart na zes jaar voorwaardelijk vrij, meldplicht voor ex-partner Wim S.

Moordverdachte Wim S. uit Kaatsheuvel is in afwachting van het nieuwe proces van de moord op ex-partner Heidy Goedhart voorlopig een vrij man. De 45-jarige komt nu na zo'n zes jaar buiten de gevangenisdeuren. Al die tijd heeft hij beweerd onschuldig te zijn.

De moord uit 2010 en daaropvolgende rechtszaak heeft een discussie doen oplaaien over het gebruik van bekentenissen tijdens undercoveroperaties. Wim S. legde een verklaring af die door undercoveragenten was uitgelokt, een methode die Mr. Big wordt genoemd.

Door deze bekentenis werd hij in 2016 veroordeeld tot 18 jaar cel, in hoger beroep werd dit zelfs 20 jaar. Eind 2019 werd bepaald dat de rechtszaak opnieuw moet omdat er te veel haken en ogen zitten aan de undercoveroperatie.

'Kans op valse bekentenissen is te groot'

Advocaat Paul Verweijen is zeer blij dat zijn cliënt voorlopig naar huis kan. Volgens de raadsman zijn er meerdere nieuwe ontwikkelingen waardoor Wim S. vrijdag werd vrijgelaten. "Op de zitting werd door een expert een vernietigend rapport gepresenteerd over de zogeheten Mr. Big-methode. De kans op valse bekentenissen is te groot, namelijk zo'n 33 procent." Volgens Verweijen is er naast de uitgelokte bekentenis geen hard bewijs tegen zijn cliënt.