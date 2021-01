Studenten kunnen thuis feesten dankzij bierpakketten van Joshua. vergroot

In meer dan dertig studentenhuizen in Eindhoven en Breda is vrijdagavond een feestje gevierd. Dankzij Joshua van Gompel (23). Hij bedacht het evenement 'Thuiskomen'. Onder het genot van een pakket speciaal biertjes konden de studenten kijken naar een stream met verschillende dj's.

De 23-jarige student heeft 'Thuiskomen' bedacht om lokale Eindhovense ondernemers te ondersteunen en mensen weer een thuisgevoel te geven. "Mensen zitten de hele dag thuis en kunnen ook niet zo veel doen. Ik wilde het gevoel van vroeger van die gezellige knusse sfeer terugbrengen en mensen even zorgeloos laten genieten", vertelt Joshua. Sinds 1 december hoeven studenten niet meer per se anderhalve meter afstand te houden omdat ze uit een huishouden komen.

"Zo kunnen mensen weer die gezellige, knusse sfeer krijgen die ze gewend waren"

Het idee is dat mensen een bierpakket aanschaffen en een kaartje kopen voor de livestream. Daarvoor heeft Joshua vijf dj's geregeld. "Die hebben van te voren een set opgenomen in een huiselijke sfeer. Zo kunnen mensen echt even weer die gezellige, knusse sfeer krijgen die ze gewend waren."

Vrijdag doen in totaal zo'n dertig huizen mee. "Er zijn tussen de twee en zes deelnemers per huis, dat ligt een beetje aan het huishouden. Maar er zijn zeker honderd kijkers deze eerste editie."

Zo ging dat vrijdagavond in een van de studentenhuizen:

De pakketten die Joshua vrijdag rondbracht, bestaan uit een tas met zeven speciaalbieren, bierviltjes, snacks en een persoonlijke bedankbriefje. De opbrengst hiervan gaat naar de lokale ondernemers.

Als deze editie van Thuiskomen een succes is, wil Joshua dit vaker doen. "We moeten even kijken richting de zomer wat we dan kunnen doen. Hopelijk een fysiek evenement waarbij we weer ondernemers in Eindhoven kunnen ondersteunen."

