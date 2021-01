NAC pakt in Breda op laatste moment nog een punt tegen Roda JC (2-2)

Mario Bilate kon er in de 85e minuut toch nog 2-2 van maken (foto: OrangePictures). vergroot

NAC heeft vrijdag de thuiswedstrijd tegen Roda JC met 2-2 gelijkgespeeld. De Bredase ploeg kwam in de 3e minuut op voorsprong, maar in de tweede helft ging het helemaal mis. Nadat NAC-verdediger Robin Schouten een rode kaart kreeg, scoorden de Limburgse gasten twee keer. Toch wist invaller Mario Bilate de stand vlak voor tijd nog gelijk te trekken. Zes zaken die opvielen bij deze wedstrijd.

Ronald Strater Geschreven door

1. Olij onder de lat, Hendriks op de bank

In de jacht op de tweede plaats, en dus directe promotie, moest NAC thuis van Roda JC winnen. In het duel tegen de Limburgers kon de thuisploeg weer beschikken over Nick Olij. De vaste doelman, de laatste twee duels prima vervangen door Roy Kortsmit, is terug van een bovenbeenblessure. De nieuwe aanwinst, centrale verdediger Ramon Hendriks, begon op de bank.

2. Belabberde grasmat

Wat opviel in Breda was de slechte staat waarin het veld van het Rat Verlegh Stadion verkeert. Na de dubbele interland van de Oranje Leeuwinnen eind november is het mis. De grassmaster van NAC, die eerder prijzen won met de grasmat, werkt er met man en macht aan.

Wachten op privacy instellingen...

3. Bliksemstart NAC

Op de slechte grasmat was het wel al na drie minuten spelen raak. Spits Sydney van Hooijdonk liet heel slim de bal lopen voor Mounir El Allouchi, die 1-0 prima binnenschoot. Even later had de thuisploeg zichzelf helemaal een dienst kunnen bewijzen, maar Nick Venema was te egoïstisch en liet de kansrijkere Van Hooijdonk links liggen. Beide ploegen waren daarna voor langere tijd in evenwicht, maar NAC riep de problemen steeds meer over zich af door achteruit te gaan lopen. Roda JC had daarom het meeste balbezit, kreeg een paar goede kansen, maar profiteerde niet. Opmerkelijk was verder in de eerste helft dat scheidsrechter Bas Nijhuis pas in de 28e minuut voor de eerste keer op zijn fluit blies voor een overtreding.

Wachten op privacy instellingen...

4. Twitterkoning present

De wedstrijd van NAC tegen Roda JC werd voor de gelegenheid gevolgd door een speciale verslaggever. Ferry de Bont, op Twitter beter bekend als Hoekie_B, verzorgde voor NAC het verslag op dit sociale netwerk. Het was een cadeau van de Bredase club aan De Bont omdat die onlangs voor de tweede achtereenvolgende keer was uitgeroepen tot voetbaltwitteraar van het jaar. Hij deed dat op eigenzinnige wijze, zoals hij ook altijd op Twitter doet (zie boven).

Twitterkoning Ferry de Bont alias Hoekie_B. vergroot

5. Rood en een strafschop

Meteen na rust kreeg NAC opnieuw de kans om de score te verdubbelen, maar Lewist Fiorini faalde in de afwerking. De Bredase ploeg kreeg nu wel het deksel op de neus. Scheidsrechter Nijhuis bestraffte in de 53e minuut een handsbal van NAC-verdediger Robin Schouten met rood en gaf de Limburgers een strafschop. Die werd, weliswaar in de rebound, benut door ex-NAC'er Kees Luijckx. Nog geen twee minuten later was het weer raak. Een schot van Patrick Pflücke verdween via NAC-aanvoerder Dion Malone achter keeper Nick Olij, 1-2.

Robin Schouten vindt de rode kaart een 'belachelijke beslissing' van arbiter Nijhuis:

Wachten op privacy instellingen...

6. Bilate voorkomt nederlaag

Het leek de knock-out voor NAC dat met elf man al geen vuist kon maken. Maar het slotoffensief dat trainer Maurice Steijn forceerde met een dubbele wissel wierp zijn vruchten af. Invaller Mario Bilate kon er in de 85e minuut toch nog 2-2 van maken. Hij voorkwam hiermee een terechte nederlaag voor zijn ploeg die toch dure punten verliest in de strijd om de tweede plaats.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.