Inbreker schreeuwt in slaapkamer om sleutel van de auto

De bewoner van een huis in de Wilgenlaan in Werkendam is vrijdagnacht overvallen. Rond drie uur werd hij ruw uit zijn slaap gehaald door iemand die in zijn slaapkamer stond. Die schreeuwde volgens een buurtbewoner om de sleutels van zijn auto.

De bewoner is door de overvaller geslagen met een voorwerp. Uiteindelijk is de overvaller er te voet vandoor gegaan. Of die iets heeft buitgemaakt, is niet bekendgemaakt.

Ambulance

De bewoner van het huis is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

De politie doet onderzoek.

